Meltem Eren'in sesinden unutulmaz şarkılar...

Nostalji tadındaki beş şarkılık albümün müzik yönetmenliğini Taşkın Sabah üstlendi. Eren, albüm şarkılarından “Yanmış Bir Yürek Var” şarkısına klip çekti. Klip, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümlerle renklendi.Albümde yer alan şarkılar; İkimiz Bir Fidanız, Ağla Gözlerim, Sev Yeter, Yanmış Bir Yürek (DJ Mert Aydın Vers.)