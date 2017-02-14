Meltem Kazaz romantik yemeğe hazır

Sosyete - 14 Şubat 2017 18:25

Oldukça yoğun bir iş hayatı olan Meltem Kazaz ünlü bir mağazaya gelerek ünlü rallici ve işadamı eşi Ercan Kazaz ile 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’nde çıkacakları romantik yemek öncesi kıyafet almaya geldiğini söyledi.