Meltem Kazaz romantik yemeğe hazır

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Meltem Kazaz Akmerkez’den çıkarken görüntülendi. İşte detaylar...

Sosyete - 14 Şubat 2017 18:25
Meltem Kazaz romantik yemeğe hazır
Oldukça yoğun bir iş hayatı olan Meltem Kazaz ünlü bir mağazaya gelerek ünlü rallici ve işadamı eşi Ercan Kazaz ile 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’nde çıkacakları romantik yemek öncesi kıyafet almaya geldiğini söyledi.

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