Oldukça yoğun bir iş hayatı olan Meltem Kazaz ünlü bir mağazaya gelerek ünlü rallici ve işadamı eşi Ercan Kazaz ile 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’nde çıkacakları romantik yemek öncesi kıyafet almaya geldiğini söyledi.
Meltem Kazaz romantik yemeğe hazır
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Meltem Kazaz Akmerkez’den çıkarken görüntülendi. İşte detaylar...Sosyete - 14 Şubat 2017 18:25
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: meltem kazaz, ercan kazaz
SOSYETE HABERLERİ
- Ebru Akel oğluyla gezmelerde
- Tüm aile bir arada!
- İpek Acar'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi
- Berrin Zorlu alışverişte
- Ahmet Bayer: Sağlığım yerinde
- Selin İmer'in nazar önlemi
- Osman Çarmıklı yıllara meydan okuyor
- Volkan Babacan ve Burcu Erçil'in turu
- Aslışah Alkoçlar'dan Ceylan Çapa cevabı!
- Aslıhan Doğan: Keşke Arda'yı dövdürmeseydim!