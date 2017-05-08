Meme estetiğinde izsiz ve doğal sonuçlar

Göğüs estetiği, kadınların en fazla talep ettikleri estetik operasyonların başında geliyor. Bugün estetik cerrahide farklı teknikler kullanılarak yapılan göğüs büyütme operasyonlarında, protez kullanılmadan yapılan yağ transferi tekniğini en fazla göğsünde sarkıklık olmayanlar tercih ediyor.

Gecce Kadın - 08 Mayıs 2017 10:55

Op. Dr. Bülent Cihantimur, göğüslere yağ transferi yaparak büyütmenin ayrıntılarını anlattı. “ Memeye yağ transferi, kliniklerimde, kendi geliştirdiğim ve literatüre giren Cihantimur Yağ Transferi tekniği ile yapılmaktadır. Bu teknik kapalı, hava almayan bir sistemle yapıldığı için, diğer yağ enjeksiyonlarından farklı bir avantaja sahiptir. Genellikle hastanın göbek ya da kalça bölgesinden yağı alırız ve göğüslere enjekte ederiz. Cihantimur Yağ Transferi sayesinde alınan yağ dokusu, fonksiyonlarını ve canlılığını kaybetmez, enjekte edildiği alanda yaşamaya devam eder. Ayrıca bu sayede eğer hasta radikal bir kilo verme durumu yaşamazsa, yağın ömür boyu kalıcılığı da garanti edilmiş olur. Dokunulduğunda veya görüntüde de protezler gibi yapay bir his oluşturmazlar”



Memeye yağ transferini kimler yaptırabilir?



Ömür boyu kalıcılığı olan bu tekniğin kimlere yapılabileceğini anlatan Op.DrBülent Cihantimur“ Eğer göğüsler çok fazla sarkık değilse, ciltte elastikiyet sorunu yoksa, çok fazla göğüslerin büyümesi istenmiyorsa ve memeye yağ transferi için yeteri kadar yağ dokusu varsa, bu operasyonu yaptırabilirsiniz. Memeye yağ transferi operasyonları genellikle her yaşta yapılabilir ama göğüsün gelişimsel sürecini tamamlamış olması şarttır. Çoğu kadın çocuk sahibi olmadan önce meme yağ transferi operasyonlarının yapılmaması gerektiği düşünür. Bu yanılgının altında çocuk sahibi olduktan sonra emzirme problemi yaşayabilecekleri endişesi hâkimdir. Oysaki göğüs ameliyatları kesinlikle süt bezelerini etkilemeyecek şekilde yapılır ve bu sebeple memeye yağ transferi ameliyatları emzirme için bir engel teşkil etmemektedir “ dedi.



Herhangi bir iz ya da yara oluşmuyor



Cihantimur:”Yağ enjekte edilerek göğüs büyütme operasyonunun, diğer göğüs estetiği ameliyatlarından en önemli avantajı, hastanın kendi bedeninden alınan yağların yani hastanın bedenine ait bir dokunun memesine enjekte edilmesi ve bu işlem sırasında herhangi bir iz ve yaranın oluşmamasıdır. Bir diğer avantajı ise, memeye yağ transferi sırasında alınan yağlar, hastanın istenmeyen bölgelerindeki yağlardan alınarak, hem bu yağlardan kurtulması, hem de orantılı göğüslere kavuşması sağlanır. Hasta çok çabuk toparlanır ve hemen ertesi gün günlük yaşantısına dönebilir” açıklamasında bulundu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.