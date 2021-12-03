Ebru Şahin, Burcu Kıratlı, Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin menajeri olan Abdullah Bulut’u doğum gününde oyuncuları yalnız bırakmadı. Birçok ünlü oyuncunun katıldığı doğum günü geccesinde davetliler Mert Davran’ın sahne performansı ile coştular. Zaman zaman Davran'a sahnede ünlü oyuncular da eşlik etti.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrolü Murat Ünalmış geccede klarnet çalarak şov yaptı.
Timur Acar ise Cem Karaca'nın efsane şarkısı 'Resimdeki Gözyaşları'nı seslendirdi.
Menajer Abdullah Bulut'un doğum gününe ünlü akını...
Bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan Abdullah Bulut'un doğum günü için düzenlenen etkinliği ünlü isimler adeta akın etti.
03.12.2021 13:29 Magazin