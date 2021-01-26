'Menajerii Ara'nın eğlenceli kamera arkası görüntüleri...

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’ dizisinin ekrana yansıyan eğlenceli hikayesinin yanı sıra sette de bir o kadar keyifli dakikalar yaşanıyor. Dizinin çekimleri sırasında yaşanan bu komik anlardan oluşan backstage videosu seyirciyle buluştu. Perihan Savaş, Barış Falay ve Canan Ergüder’in kahkahalarına kayıtsız kalamayan rol arkadaşlarının eğlenceli hallerinin dikkat çektiği videoda, Semi Sırtıkkızıl’ın panikle arabadan indiği sahnede el frenini çekmeyi unutması izleyenlerde tebessüm yarattı. Ayşenil Şamlıoğlu’nun maskesini çıkarmayı unutarak sahne çekimine girmesi de usta oyuncuyu ve ekibi kahkahalara boğdu.Menajerimi Ara kamera arkası:Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!