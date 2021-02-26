'Menajerimi Ara' dizisinden çarpıcı tanıtım

Sevilen dizi ‘Menajerimi Ara’nın 27. bölümünden yayınlanan tanıtımı tansiyonu yüksek bir bölümün sinyallerini verdi. Dicle’nin Ömer’e birlikle çalışma teklifinde bulunması kafaları karıştırırken Ömer’in Dicle ile ilgili magazin basınına açıklama yapması Barış’ı çileden çıkarıyor. Yeniden kavgaya tutuştukları sırada Barış’ın Ömer’e attığı yumruk Ömer’i balkon demirlerine savuruyor. Nefeslerin tutulduğu bu olay karşısında Barış ve Ömer’in başına gelecekler büyük merak uyandırırken Kıraç (Barış Falay) Dicle’nin bu durumdan daha fazla zarar görmemesi için onunla tekrar konuşma yapıyor. Barış’la tartışan Feris (Canan Ergüder) ise baygınlık geçiriyor. Barış’ın annesinin sürpriz ziyareti de Dicle ve Barış’ın başını daha çok ağrıtacak gibi duruyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!