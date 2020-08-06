'Menajerimi Ara' dizisine sürpriz konuk!

Oyuncular ve menajerlerin ışıltılı hayatının perde arkasını aralamaya hazırlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisinin Kalt’ın ‘Kirli Konuşmalar’ serisindeki oyuncularından Ender Gözü’yü konuk ettiği sahneler yayınlandı. Çınar (Fatih Artman) karakterinin kaybettiği yıldız oyuncusu yerine yeni yıldızlar bulmak için yaptığı görüşmeler sırasında bir Youtuber ile olan konuşmasının verildiği sahneler, menajerlerin oyuncu arayışlarına esprili bir dille yaklaşarak onların dünyasına dair ipuçları veriyor.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimleri bir araya getiren, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı, başarılı birçok projeye imza atan Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Menajerimi Ara’ çok yakında Star TV’de başlıyor.