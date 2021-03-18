'Menajerimi Ara' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!

‘Menajerimi Ara’nın heyecan dolu 30. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında Beren’in Dicle ve Barış’ın ilişkisini ifşa etmek için yaptıkları ortaya çıkarken, Kıraç duyduklarına inanmakta güçlük çekiyor. Bu durum Dicle’yi öfkelendirirken, genç kadının babasına isyan ettiği anlar dikkat çekiyor. Duyduklarıyla deliye dönen Kıraç, Beren’den hesap sorarken ikili büyük bir tartışma yaşıyor. Yaşanan bu olaylar Dicle ve Beren’i bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Dicle geçtiği bu zor dönemde Barış’ın yanında olmasını isterken, Barış’ın bunalımdan çıkıp sevgilisine destek olup olamayacağı ise gizemini koruyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!