‘Menajerimi Ara’nın heyecan dolu 30. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında Beren’in Dicle ve Barış’ın ilişkisini ifşa etmek için yaptıkları ortaya çıkarken, Kıraç duyduklarına inanmakta güçlük çekiyor. Bu durum Dicle’yi öfkelendirirken, genç kadının babasına isyan ettiği anlar dikkat çekiyor. Duyduklarıyla deliye dönen Kıraç, Beren’den hesap sorarken ikili büyük bir tartışma yaşıyor. Yaşanan bu olaylar Dicle ve Beren’i bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Dicle geçtiği bu zor dönemde Barış’ın yanında olmasını isterken, Barış’ın bunalımdan çıkıp sevgilisine destek olup olamayacağı ise gizemini koruyor.
30. BÖLÜM 1. TANITIM LİNKİ:
Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!
'Menajerimi Ara' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!
Ay Yapım’ın Star TV’de ekranlara gelen dizisi ‘Menajerimi Ara’dan yeni tanıtım izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Peride (Ayşenil Şamlıoğlu), Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış’ın (Deniz Can Aktaş) fotoğrafını basına sızdıran kişinin Beren (Yaprak Medine) olduğunu bütün ajansa açıklarken Kıraç (Barış Falay), Beren’in bu kadar ileri gidebileceğine inanmıyor. Dicle ise Kıraç’ın bu tavrına isyan ediyor.
18.03.2021 15:59 Dizi Galeri