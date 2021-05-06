'Menajerimi Ara' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!

‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü izleyenlere yine seyir zevki yüksek dakikalar vadediyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda, İrem ve Barış’ın eski sevgili olma ihtimali, Dicle’nin kafasını karıştırıyor. Barış ise içten içe geçmişini Dicle’den saklamanın vicdan azabını çekerken ondan bir şey gizlemenin ona yalan söylemekle bir olup olmadığının ikilemini içinde yaşıyor. Öte yandan İrem’in Barış’a dair umutları son bulmazken Barış’a onun için savaşmak istediğini söylüyor. Ancak Barış’ın tepkisi bir kez daha sert oluyor. Gülin ve Meral, Emrah’la konuşurken Barış ve İrem’in geçmişlerini öğreniyorlar. Bu sırada gizlice onları dinleyen Tuğrul ise bu bomba haberi Ceyda’yla (Özge Borak) paylaşmak için bir saniye bile beklemiyor. Bu haberi Dicle’nin kendilerinden duyması gerektiğine inanan Emrah, Gülin ve Meral soluğu büyük bir telaşla Dicle’nin odasında alırken bu büyük haberin ajanstaki etkilerinin ne olacağı gizemini koruyor. Temponun hiç düşmeyeceği ‘Menajerimi Ara’nın 37. bölümünde Dicle ve Barış’ın romantik halleri izleyenlerin kalbini ısıtacak.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor!