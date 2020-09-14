'Menajerimi Ara' yeni sürpriz konuğunu duyurdu!

Genç yeteneklerden usta isimlere, birçok sevilen ismi hikayeye dahil eden, senaryosuyla ünlülerin dışarıdan kusursuz görünen dünyasının gerçeklerini menajerlerin hayatları üzerinden anlatan ‘Menajerimi Ara’ya ilerleyen bölümlerde Rıza Kocaoğlu’nun da konuk olacağı duyuruldu. Kocaoğlu, seyirciyi izlerken kahkahalara boğacak sürpriz bir rolle dizide yer alacak.