'Menajerimi Ara'da aşk, öfke ve hayal kırıklığı bir arada!

‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtım, 36. bölüme dair heyecanı artırdı. Dicle ve İrem çıktıkları yemekte, İrem’in eski ilişkisinden sohbet ederken Dicle, İrem’in bahsettiği kişinin Barış olduğundan habersiz ilişkileri hakkında güzel temennilerde bulunuyor. Öte yandan, Barış ve İrem arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Bu duruma tepki gösteren İrem’in Barış’ın ağzından Dicle’ye karşı olan hislerini duyması, ona büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Dicle’nin yerde bulduğu mektup sonucu gözyaşlarına boğulması ise akıllara “Dicle, Barış ve İrem’in geçmişteki ilişkisini öğreniyor mu?” sorusunu getiriyor. Bununla beraber, günlerdir beraber vakit geçiren ve birçok badire atlatan Çınar ve Arzu’nun arasında romantik bir yakınlaşma gerçekleşiyor. Gündüzleri ajansta birçok kez Ceyda’yla karşı karşıya gelen Kıraç ise mesai sonrası bir kez daha Ceyda’nın kapısını çalıyor.Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!