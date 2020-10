'Menajerimi Ara'da Barış duygularıyla yüzleşiyor!

Kameranın arkasındaki hayatları, ünlülerin kariyerlerini inşa eden menajerlerin hızlı temposunu her hafta seyirciyle buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın dün akşam yayınlanan 10. bölümü yine sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaydı. Sadi Celil Cengiz’in de yer aldığı bölümde; Cengiz’in bulunduğu projeyi bırakıp başka bir projede yer almak için kendini temizlik hastası gibi gösterme çabası Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) gözünden kaçmadı. Mayda (Aslı Mavitan) Dicle’nin Kıraç’ın (Barış Falay) kızı olduğundan habersiz, Leyla’nın (Pınar Ünsal) Kıraç’ın eski sevgilisi olduğunu öğrendi. Ajansta Beren’in (Yaprak Medine) Dicle’ye attığı iftiranın etkileri sürerken, Beren’in Dicle’ye karşı olan öfkesi henüz dinmedi. Peride’nin (Ayşenil Şamlıoğlu) ortadan kaybolması Feris (Canan Ergüder) ve Çınar (Fatih Artman) başta olmak üzere bütün ajansı korkuturken, Peride’nin hayat hakkında söyledikleri herkesin kalbine dokundu. Çınar ise bir kez daha Jülide’nin (Nazlı Senem Ünal) kalbini kırdı. Öte yandan Emir’in (Burak Tozkoparan) Dicle’ye yaptığı yardım ikiliyi birbirine daha çok yaklaştırırken, Barış bu durumdan dolayı kıskançlık krizine girdi. Dizinin hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde ise uzun zaman sonra barıştığı abisi Aydın’la dertleşen Barış, Emir’in Dicle’ye olan ilgisinden duyduğu rahatsızlığı anlatırken Dicle’ye olan duygularıyla yüzleşti!Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında.