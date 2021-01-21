Menajerimi Ara'da Barış'ı bekleyen tehlike

Sevilen dizi ‘Menajerimi Ara’nın pazar günü ekranlara gelecek 22. bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı. Serkan uzun süredir yeni bir oyuncuyla anlaşmayan ve mevcut oyuncularıyla da ajansa katkıda bulunamayan Peride’nin işine son verme kararı alıyor. Ajanstakiler ise Peride için seferberlik ilan ederek, ona hissettirmeden Serkan’ı kararından döndürecek bir plan yapıyorlar. Bununla beraber, Barış ve Dicle (Ahsen Eroğlu) Barış’ın evinin bahçesinde şüpheli biri olduğunu fark edip peşine düşüyorlar. Daha önce sette başına gelen kazanın ve arabasının hidrolik borusunun kesilmesinin ardından bahçesinde gizemli birinin dolaşmasının artık tesadüf olmadığını anlayan Barış, karakolda bu kişiden şikayetçi oluyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor!