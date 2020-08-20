'Menajerimi Ara'da çok konuşulacak tanıtım! Çağatay Ulusoy, Tuba Büyüküstün, Edis...

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ dizisi her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Yakında Star TV’de yayınlanmaya başlayacak dizide kendi kimlikleriyle konuk olacak isimlerden ilk sürprizlerin verildiği genel tanıtım yayınlandı.Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru’nun çok konuşulacak sahnelerinin yer aldığı tanıtım diziye dair merakı arttırıyor. Bugüne kadar yayınlanan dizilerden çok farklı bir yapıya sahip olan dizi seyirciye aynı zamanda hayranı olduğu birçok oyuncuyu da birlikte izleme imkanı sunuyor.Yakında seyirciyle buluşacak olan ‘Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.