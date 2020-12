Menajerimi Ara'da Dicle köşeye sıkıştı!

Ünlülerin dünyasına menajerlerin penceresinden baktığımız ‘Menajerimi Ara’ yepyeni bir bölümle daha izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Leyla’nın (Pınar Ünsal) ajansa yaptığı sürpriz ziyaret, Gülin’in Dicle hakkındaki şüphelerini arttırırken, Gülin merakına yenik düşüp Dicle’ye sakladığı sırlar konusunda baskı yapıyor. Öte yandan Jülide (Nazlı Senem Ünal) ayağına gelen yeni bir rol için Çınar’a (Fatih Artman) dans yeteneği konusunda yalan söylerken, söylediği yalan başına daha büyük bela açıyor. ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünün sürpriz konuklarından Melis Birkan başına gelen talihsiz bir olay sonucu her şeye ara verme eşiğine gelirken, Feris (Canan Ergüder) Birkan’ın duygusal anında verdiği bu karara engel olmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra, aynı talihsiz olayla yıkılan Ushan Çakır ise her şeyin üst üste geldiği bu dönemde istemediği bir programa çıkması için sözleşmesi üzerinden tehdit edilirken, Kıraç (Barış Falay) orta yolu bulmak için elinden geleni yapıyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.