'Menajerimi Ara'da Dicle ve Barış'ın duygusal anları

‘Menajerimi Ara’ dizisinin pazar akşamı ekrana gelecek 24. bölümü için geri sayım devam ederken diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Barış’ın, Dicle’ye babasıyla yaşadıklarını ve pişmanlıkları anlatması Dicle’ye kendi hayatını sorgulatırken Dicle, Barış’ı teselli etmek için yine de elinden geleni yapıyor. Feris’in (Canan Ergüder) hamile olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı kararsızlık ve duygusallığın devam edeceğinin sinyallerinin verildiği tanıtımda, Beren (Yaprak Medine) ve Kıraç (Barış Falay) arasındaki soğukluk da sona eriyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!