Menajerimi Ara'da Dicle ve Barış'ın kıskançlık oyuncu

Sevilen dizi ‘Menajerimi Ara’nın Erhan Yazıcıoğlu, Yetkin Dikinciler ve Hayrettin’in konuk olduğu yeni bölümü dün akşam izleyiciye yine keyifli anlar yaşattı. Ego Ajans’taki kötü gidişat yüzünden Mayda’nın (Aslı Mavitan) ekip üzerinde baskı kurması Feris’i (Canan Ergüder) büyük bir mücadeleye soktu. Feris Erhan Yazıcıoğlu’nun menajeri olmak için kendini türlü planların içinde bulurken, Çınar (Fatih Artman) Jülide (Nazlı Senem Ünal) ile olan ilişkisine karışan Mayda’ya büyük tepki gösterdi. Dicle’nin Gülin’i (Gamze Karaduman) başından savmak için Yetkin Dikinciler’in babası olduğu yalanını söylemesi onu bu konuda köşeye sıkıştırırken Mayda da, Dicle’ye babasının kim olduğunu sordu. Bölümün hemen ardından 18. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı. Barış’ın Dicle’nin onun kıskandığını fark ettiği günden beri Dicle’yi kıskandırmak için yaptığı hamlelere bir yenisi daha eklendi. Barış, Dicle’nin birlikte çalışma davetini reddederek yeni rol arkadaşı ile birlikte sergiye gideceğini söylemesi Dicle’yi çileden çıkardı.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de.