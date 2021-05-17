Menajerimi Ara'da Dicle ve Barış'tan romantik kaçamak!

Pazar akşamları Star TV’de ekranlara gelen, eğlenceli hikayesi ve sürpriz konuklarıyla beğenileri toplayan ‘Menajerimi Ara’nın 38. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Dicle ve Barış, Dicle’nin oyuncu görüşmesi için gittikleri Şile’den dönmeye hazırlanırken Barış, Dicle’yi orada kalıp uzun zamandır hayal ettikleri gibi baş başa bir gün geçirmek için ikna ediyor. Genç aşıkların seyircinin yüzünde tebessüm bırakacak romantik halleri sımsıcak bir bölümün sinyallerini verirken Dicle, menajer olduktan sonra birden alışmak zorunda kaldığı hızlı tempoya bir günlük ara vermenin keyfini yaşıyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun oyuncu kadrosunda buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı Star TV’de!