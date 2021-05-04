Menajerimi Ara'da Dicle'nin şüpheleri artıyor!

Pazar günleri keyifle izlenen ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu. İrem’e duygularını döktüğü blog yazısını eski sevgilisine vermesini tavsiye eden Dicle, İrem ve Barış’ın montlarını tuttuğu sırada İrem’in yazısının yer aldığı kağıdın yere düştüğünü fark ediyor. Hangi monttan düştüğünden emin olamayan Dicle, Barış’ın İrem’in bahsettiği eski sevgilisi olabilme ihtimaliyle karşı karşıya kalırken içini yiyip bitiren bu şüphesinden Meral’e bahsediyor. Kafası iyice karışan Dicle, Meral’in de önerisiyle sabredip işin aslını öğrenmek için beklemeye karar veriyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekranlara geliyor!