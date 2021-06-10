Star TV’de yayınlanan sevilen dizi ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Ajanstan kovulan Dicle büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Kıraç, Dicle’nin yaşadığı haksızlığa kayıtsız kalamıyor ve Ceyda’ya karşı tüm gemilerini yakıyor. Kıraç hem ajansta Ceyda’ya rest çekerken hem de herkesten gizli yaşadıkları ilişkiyi sonlandırıyor. Ceyda ise her şeye rağmen geri adım atmıyor. Öte yandan Aydın’ın (İdeal Beran Kotan) Barış’ın başına ördüğü belanın ardından ağabey-kardeşin arası iyice geriliyor ve kavgaya tutuşuyorlar. Jülide’yle (Nazlı Senem Ünal) eski sevgili olduğunu kendisinden sakladığı için Çınar’a çok kırılan Arzu, Çınar’ın aşk ilanıyla karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz bölüm ayrılığın eşiğine gelen Dicle ve Barış’ın aşkı bir zorluğa daha göğüs geriyor ve Barış, zor bir süreçten geçen sevgilisini yalnız bırakmıyor. Heyecanın bir saniye bile düşmeyeceği ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü, pazar akşamı izleyenlere keyifli dakikalar sunacak.
41. BÖLÜM İLK TANITIM:
Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!
Menajerimi Ara'da Dicle'nin zor kararı
Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Ceyda (Özge Borak) tarafından Ego Ajans’tan kovulan Dicle, (Ahsen Eroğlu) büyük bir üzüntü yaşarken Kıraç (Barış Falay) Ceyda’nın bu tavrından ötürü herkesten gizli sürdürdüğü ilişkilerine son veriyor. Çınar (Fatih Artman) ise Arzu’ya (Zeynep Oymak) aşkını ilan ediyor. Bununla beraber, araları bozuk olmasına rağmen Barış (Deniz Can Aktaş), Dicle’ye karşı bir adım atıyor.
10.06.2021 15:56 Dizi Galeri