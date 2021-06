Menajerimi Ara'da Dicle'nin zor kararı

Star TV’de yayınlanan sevilen dizi ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Ajanstan kovulan Dicle büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Kıraç, Dicle’nin yaşadığı haksızlığa kayıtsız kalamıyor ve Ceyda’ya karşı tüm gemilerini yakıyor. Kıraç hem ajansta Ceyda’ya rest çekerken hem de herkesten gizli yaşadıkları ilişkiyi sonlandırıyor. Ceyda ise her şeye rağmen geri adım atmıyor. Öte yandan Aydın’ın (İdeal Beran Kotan) Barış’ın başına ördüğü belanın ardından ağabey-kardeşin arası iyice geriliyor ve kavgaya tutuşuyorlar. Jülide’yle (Nazlı Senem Ünal) eski sevgili olduğunu kendisinden sakladığı için Çınar’a çok kırılan Arzu, Çınar’ın aşk ilanıyla karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz bölüm ayrılığın eşiğine gelen Dicle ve Barış’ın aşkı bir zorluğa daha göğüs geriyor ve Barış, zor bir süreçten geçen sevgilisini yalnız bırakmıyor. Heyecanın bir saniye bile düşmeyeceği ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü, pazar akşamı izleyenlere keyifli dakikalar sunacak.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!