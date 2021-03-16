‘Menajerimi Ara’nın Sedef Avcı, Ebru Karanfilci ve Buket Aslan’ın konuk olduğu bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi.
Sedef Avcı’nın senaryo gereği yer aldığı tiyatro oyununun selamı sırasında usta sanatçı Rasim Öztekin anıldı. Beklenmedik vefatıyla milyonlara derin bir üzüntü yaşatan Rasim Öztekin’in anıldığı sahne, izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.
'Menajerimi Ara'da duygusal sahne!
Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 29’uncu bölümüseyircisini ekran başına kilitledi. Sedef Avcı'nın konuk olduğu bölümde, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Rasim Öztekin de unutulmadı. Sedef Avcı’nın senaryo gereği yer aldığı tiyatro oyununun selamı sırasında, usta sanatçı Rasim Öztekin anıldı.
16.03.2021 00:41 Dizi Galeri