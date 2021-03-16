'Menajerimi Ara'da duygusal sahne!

‘Menajerimi Ara’nın Sedef Avcı, Ebru Karanfilci ve Buket Aslan’ın konuk olduğu bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi.Sedef Avcı’nın senaryo gereği yer aldığı tiyatro oyununun selamı sırasında usta sanatçı Rasim Öztekin anıldı. Beklenmedik vefatıyla milyonlara derin bir üzüntü yaşatan Rasim Öztekin’in anıldığı sahne, izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.