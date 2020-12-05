'Menajerimi Ara'da Feris'in Dicle pişmanlığı!

Menajerlerin karmaşık dünyalarına yakından tanık olduğumuz ‘Menajerimi Ara’nın Murat Dalkılıç Selen Uçer ve Emre Keskin’in konuk olduğu yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Feris (Canan Ergüder) Dicle’ye (Ahsen Eroğlu) karşı yaşadığı pişmanlığı dile getirirken, Mayda’nın (Aslı Mavitan) gizlice Serkan’la (Serhat Teoman) yemeğe çıkması kafalarda soru işareti yarattı. Dicle’nin annesine Barış’la iş dışında görüşmediğini söylemesine rağmen ikilinin sahilde baş başa zaman geçirmesi aralarındaki duvarın yıkılıp yıkılmayacağına dair merak uyandırdı.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyici karşısına çıkıyor.