Menajerlerin karmaşık dünyalarına yakından tanık olduğumuz ‘Menajerimi Ara’nın Murat Dalkılıç Selen Uçer ve Emre Keskin’in konuk olduğu yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Feris (Canan Ergüder) Dicle’ye (Ahsen Eroğlu) karşı yaşadığı pişmanlığı dile getirirken, Mayda’nın (Aslı Mavitan) gizlice Serkan’la (Serhat Teoman) yemeğe çıkması kafalarda soru işareti yarattı. Dicle’nin annesine Barış’la iş dışında görüşmediğini söylemesine rağmen ikilinin sahilde baş başa zaman geçirmesi aralarındaki duvarın yıkılıp yıkılmayacağına dair merak uyandırdı.
Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyici karşısına çıkıyor.
'Menajerimi Ara'da Feris'in Dicle pişmanlığı!
Star TV’de ekranlara gelen Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 15. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Kıraç’ın (Barış Falay) Murat Dalkılıç’ın ünlü bir Fransız yönetmenin filminde oynayabilmesi için yaptığı plan seyirciye eğlenceli anlar yaşatacak. Dicle (Ahsen Eroğlu) bir yandan annesine Barış’la (Deniz Can Aktaş) aralarında bir şey olmadığı söylemesine rağmen bir yandan da Barış’la yan yana gelince yine karışık duygular içine girecek.
05.12.2020 17:59 Dizi Galeri