'Menajerimi Ara'da gerilim artıyor!

Kıraç (Barış Falay), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) başlattıkları ‘Süper Ego’ oluşumuyla Ceyda’nın (Özge Borak) hazırladığı yeni sözleşmenin peşine düştü. Artık Ceyda’nın oyuncusu olduğunu itiraf eden Barış (Deniz Can Aktaş), her şeye rağmen Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kalbini kazanmayı başarırken Sinan’la (Eray Ertüren) yaşadıkları tatsızlık, Dicle ve Barış’ın ilişkisinin yeni bir sınava tabii tutulacağının habercisi oldu. Dün akşam ekranlara gelen bölümün hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde Barış’ın Sinan’a yumruk atmasının etkilerinin sürdüğü dikkat çekerken Barış ve Dicle’nin tartışması ilişkilerinin akıbeti konusunda kafaları karıştırıyor.‘Menajerimi Ara’nın Bahtiyar Engin, Gürgen Öz ve Sinem Uslu’nun konuk sanatçılar arasında yer aldığı bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. Ceyda, Feris ve Dicle’den kalan oyuncuları kendi safına çekmek için yeni bir sözleşme hazırlarken Kıraç ve Çınar bu sözleşmeden çok memnun kalan Gürgen Öz’ün peşine düştü. Öz’ü etkilemek ve ona Ceyda’nınkinden daha iyi bir sözleşme imzalatmak için plan yapan Kıraç ve Çınar, Gürgen Öz’ün kayıp köpeğinin peşine düştüler. Hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini köpek hırsızlarının ortasında bulan Kıraç ve Çınar’ın eğlenceli anlara sahne olan macerasında ikiliye Emrah (Semi Sırtıkkızıl) ve Gülin (Gamze Karaduman) de eşlik etti. Öte yandan Sinem Uslu’nun saçları, oynayacağı şampuan reklamından bir gün önce yanınca Kıraç ve Gülin yine ilginç bir planla günü kurtarmaya çalıştı. Çınar ise oyuncusu Bahtiyar Engin’in kendisini bir binanın tepesinden atmaya kalktığını duyar duymaz soluğu sette aldı. Oyuncusuna hayatla ilgili söyledikleri herkesi derinden etkilerken Çınar’ın sözleri Bahtiyar Engin’i bu yanlış karardan vazgeçirdi. Peride ise Sinan’ın filminde oynamak üzere bir teklif aldı. Barış, Dicle’ye artık Ceyda’nın oyuncusu olduğunu itiraf etti. Her şeye rağmen sorunlarını çözen ikili, Sinan’ın Barış’ın oyunculuğu hakkındaki sözleri ve Barış’ın akabinde Sinan’a attığı yumrukla yine yeni bir sınavla karşı karşıya kaldı. Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Dicle, Barış’ı sakinleştirmek ve özür dilemesini sağlamak için peşinden koşarken Barış, geri adım atmıyor. İkili arasındaki tartışma ise gittikçe büyüyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV ekranında!