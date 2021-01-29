Menajerimi Ara'da Gülben Ergen seferberliği

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’ dizisi 23. bölümünde yer aldığı projeler ve şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan Gülben Ergen’i konuk ediyor. Ünlü sanatçının yer aldığı bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Ego Ajans menajerlerini ve asistanlarını çok yoğun bir hafta bekliyor. Yeni şarkısı ‘Seni Kırmışlar’ın tanıtım süreci, ev hayatı, çocukların okulu, pilates dersleri derken Gülben Ergen’in programı çıkmaza giriyor. Serkan’dan (Serhat Teoman) yardım isteyen Ergen, Ego Ajans’la toplantı yapmaya geliyor. Sanatçının yoğun programına yetişebilmek için olağanüstü çaba gösteren Dicle (Ahsen Eroğlu), Gülin (Gamze Karaduman) ve Emrah’ı (Semi Sırtıkkızıl) epey zorlu anlar bekliyor!Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!