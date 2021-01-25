'Menajerimi Ara'da Gülben Ergen sürprizi!

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın 22. bölümü dün akşam izleyicinin beğenisini alarak ratinglerde AB kategorisinin en çok izlenen dizisi olurken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Barış, evinin bahçesinde birinin dolaştığını fark etmesi sonucu yaşadığı kazaların birer tesadüf olmadığını anladı. Peşine düşen gizemli kişinin ona kurduğu yeni tuzaktan Barış’ı Dicle (Ahsen Eroğlu) kurtarırken bu kişinin Beren’in (Yaprak Medine) fanı olduğu ortaya çıktı. Kıraç (Barış Falay) Serkan’la (Serhat Teoman) ilgili araştırmalarını sürdürürken, Serkan’ın Beren’i kurtarmak için yapımcıya karşı Barış’ı kullanarak hamle yapmak istemesi Feris’i çileden çıkardı. Serkan’ın Peride’yi (Ayşenil Şamlıoğlu) ajansa yeni oyuncu getirmediği için işten çıkarmayı düşünmesi bütün ajansı harekete geçirdi. Dicle’nin evine döndükten sonra içeride birinin olduğunu anlaması yeniden gerilim yarattı. Dizinin ardından yayınlanan 23. bölüm ön izleme sahnesi ise yeni bölüm için büyük merak uyandırdı. Feris Gülben Ergen’e son günlerde hissettiği fiziksel değişimleri anlatırken Gülben Ergen daha önce kendisinin de aynı şeyleri yaşadığını ve Feris’e onun hamile olabileceğini söylüyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!