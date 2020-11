Menajerimi Ara'da İrem Derici sürprizi!

Ünlülerin bilinmeyen dünyasını her hafta izleyiciyle buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın sosyal medyada çok konuşulan 12. bölümünün konuk yıldızları Pınar Deniz, Tilbe Saran, Arif Erkin ve Yılmaz Gruda olurken dizinin kadrosuna dahil olan Serhat Teoman’ın karakteri Serkan’ın ajansta nasıl bir etki yaratacağı büyük merak konusu oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde; Pınar Deniz’in menajerinden ayrılma haberinin ardından bütün menajerler onun peşine düşerken bu yarışın galibi Ego Ajans’ın eski menajeri Serkan oldu. Barış (Deniz Can Aktaş) Beren (Yaprak Medine) ile ilişkisini sonlandırıp, Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) doğum gününe romantik bir hediye hazırlarken, onu Emir (Burak Tozkoparan) ile görmesi ikilinin arasındaki gerilim hattını artırdı. Kıraç’ın (Barış Falay) Dicle’nin doğum gününü kutlaması ise baba-kız arasındaki mesafeyi azalttı. Bu sırada Kıraç tesadüfen Dicle’yi mail atarak tehdit eden kişiyi Dicle’nin aslında sakladığını öğrendi. Yeni bölümün hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesi ise seyirciye yeniden İrem Derici sürprizi verdi. Geçtiğimiz haftalarda da ‘Menajerimi Ara’ya konuk olan ünlü şarkıcı yine eğlenceli bir hikaye ile diziye dahil oldu. Dicle ve İrem Derici’nin magazinden kaçmak için tuvalet penceresinden çıkmayı düşündürecek eğlenceli hikayesi izleyiciye eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu, ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!