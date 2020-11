Menajerimi Ara'da İrem Derici'nin başı büyük dertte!

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’ heyecanlı bir bölümle daha izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde, telefonundaki fotoğraflarla kendisine şantaj yapılan İrem Derici, soluğu menajeri Feris’in (Canan Ergüder) ofisinde alırken Derici, Dicle’yle (Ahsen Eroğlu) beraber suç duyurusunda bulunmak için gittikleri savcılıkta magazine yakalanmamak adına birçok macera atlatıyorlar. Öte yandan, Çınar (Fatih Artman) Ece’den (Duygu Şen) Pınar Deniz’in yeni menajerinin Serkan (Serhat Teoman) olduğunu öğrenmesiyle büyük şok yaşıyor. Barış (Deniz Can Aktaş) ve Emir’in (Burak Tozkoparan) arasında her geçen gün artan gerginlikten iyice şüphelenmeye başlayan Feris ise ikilinin arasındaki iplerin gerilmesinin sebebinin Dicle olduğunu öğreniyor.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de eğlenceli bir dünyanın perde arkasını StarTV’de izleyiciyle buluşturuyor.