'Menajerimi Ara'da Kıraç büyük sırrı itiraf ediyor!

Sevilen dizi Menajerimi Ara’nın 19. Bölümünde; Ego Ajans’ın satılmasıyla öfkesini kontrol edemeyen Kıraç, Mayda’nın (Aslı Mavitan) sert tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. Yılbaşı partisindeki yakınlaşmalarının ardından her fırsatta Dicle’yi (Ahsen Eroğlu) görmeye çalışan Barış’ın (Deniz Can Aktaş) planları sürekli sekteye uğrarken, ikilinin gizli gizli buluşmak için verdiği çaba seyirciye komik dakikalar yaşatacak. Dicle’nin Emir’e (Burak Tozkoparan) bir kez daha sadece arkadaş olduklarını hatırlatması Emir’i hayal kırıklığına uğratırken, genç yönetmen Mehmet (Furkan Kalabalık), usta oyuncu Perihan Savaş’ı deneme çekimine sokarak ona sektörde yeni bir oyuncuymuş gibi davranıyor. İkili arasındaki asıl gerilimin nereden kaynaklandığı ise merak uyandırıyor. Bununla beraber, Serkan (Serhat Teoman) ve Kıraç arasındaki gerginlik iyice artarken, Serkan’ın son hamlesi Kıraç’ı kaçınılmaz bir sona sürüklüyor. Artık kaçacak yeri kalmayan Kıraç, yeni bölümde ajanstaki herkese Dicle’nin onun kızı olduğunu itiraf ediyor.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ eğlenceli hikayesiyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!