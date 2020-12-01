Menajerimi Ara'da Kıraç-Serkan gerilimi!

‘Menajerimi Ara’nın Serkan’ın Dicle’ye (Ahsen Eroğlu) yaptığı iş teklifiyle heyecanlı bir finalle son bulan 14. bölümünün ardından, yeni bölüm için bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Beren’in de (Yaprak Medine) menajerliğini üstlenen Serkan’ın attığı adımlar Ego Ajans koridorlarında yankılanırken, Serkan’ın geri dönüşünden huzursuzluk duyan Kıraç, bu durumdan duyduğu hoşnutsuzluğu Serkan’la paylaşıyor. İkili arasında sürprizini koruyan gerginlik zirveye çıkarken Kıraç ve Serkan bu gerginliğin sonunda savaş bayraklarını da ilk kez ortaya çıkarıyor. Bu savaşın oyuncuları nasıl etkileyeceği bilinmezken, ikilinin arasındaki bu çekişmesinin sebebi de büyük merak uyandırıyor.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de StarTV’de!