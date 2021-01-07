Menajerimi Ara'da Kıraç ve Dicle'nin zorlu mücadelesi

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümü, dizinin ekrana geldiği ilk günden beri saklanan en büyük sırrını gün yüzüne çıkarıyor. Kıraç’ın Dicle’nin kızı olduğunu Ego Ajans’a açıkladığı anla final yapan bölümünün ardından yayınlanan yeni tanıtımda; Kıraç Mayda’ya Dicle’nin babası olduğunu itiraf ederken zor anlar yaşıyor. Ailesinden ve iş arkadaşlarından göreceği tepkiyle yüzleşmekte zorlanan Kıraç’a bu anlarda Dicle destek oluyor. Beren (Yaprak Medine) ortaya çıkan gerçeklerin sorumlusu olarak Dicle’yi suçlarken, Feris’in (Canan Ergüder) Dicle’nin arkasında durduğunu söylediği sahneler izleyenlerin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de.