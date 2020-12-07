'Menajerimi Ara'da kıskançlık rüzgarları!

‘Menajerimi Ara’nın Murat Dalkılıç, Selen Uçer ve Emre Keskin’in konuk olduğu 15. bölümü dün akşam AB’de 5.33 izlenme oranı, 11.74 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu. Feris’in (Canan Ergüder) Dicle’yi pişman olduğunu söyleyerek yeniden işe alması Ego Ajans’ta mutluluk yarattı. Dicle’nin, Barış ve Beren’i (Yaprak Medine) ayırdığını iddia eden haberlerin basına yansımasının ardından Dicle’nin evinin önünde bekleyen kameralar ona zor anlar yaşattı. Annesinin neler olduğunu öğrenmek için İstanbul’a gelmesi de Dicle’yi köşeye sıkıştırdı. Annesine Barış’la aralarında bir şey olmadığını söylemesine rağmen Dicle, Barış’la başbaşa kaldığı anda yine karmaşık duygular içine girdi. Bölümün ardından 16. bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde ise; Dicle senaryo vermek için Barış’ın setine gittiği sırada onun yeni set arkadaşıyla tanıştı. Yeni arkadaşının Barış’ı kahve içmeye davet etmesi üzerine ise Barış’ı kıskanan Dicle’nin bu halleri Barış’ı umutlandırdı.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyici karşısına çıkıyor.