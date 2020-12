Menajerimi Ara'da magazin basını Dicle'nin peşinde!

Ay Yapım imzalı sevilen dizi ‘Menajerimi Ara’da olaylar durulmuyor. Dicle, Ego Ajans’tan kovulmasının ardından ne yapacağını bilemez haldeyken bu sırada yine beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyor. Dizinin 15. bölümünden yayınlanan tanıtımda; Dicle, Serkan’la buluşmasının ardından Ego Ajans’ta Feris’le (Canan Ergüder) görüşmeye gidiyor. Kıraç (Barış Falay) magazin basınında yazılanların doğruluğunu bir kez daha Dicle’ye sorarken Dicle’yi evinin kapısının önünde magazin basını bekliyor. Barış’la (Deniz Can Aktaş) ilişkisi olduğu iddia edildiği için magazinle karşı karşıya kalan Dicle kaçarak eve girerken onu içerde de bir sorun bekliyor. Tüm bu olayların arasında Çınar’ın (Fatih Artman) ailesinin Jülide (Nazlı Senem Ünal) ile tanışması ve Çınar’a, Jülide’yi beğendiklerini söyledikleri sahne ise izleyenlerde tebessüm yaratmaya hazırlanıyor.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de StarTV ekranında!