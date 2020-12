'Menajerimi Ara'da Murat Dalkılıç'ın ayağına gelen büyük fırsat

Her bölüm menajerlerin ve oyuncuların alışık olmadığımız dünyalarına konuk olduğumuz ‘Menajerimi Ara’nın pazar günü yayınlanacak olan yeni bölümüne yer aldığı projelerle beğeni toplayan Murat Dalkılıç konuk oluyor. Dizinin yeni bölümünde, müzik kariyeri için yaptıklarının ardından oyunculuğu ile de ön plana çıkmak isteyen Dalkılıç’a menajeri Kıraç (Barış Falay) tarafından reddedilemeyecek bir fırsat sunuluyor. Dünyaca ünlü Fransız bir yönetmenle çalışmak için, Kıraç’ın yaptığı planla Türkiye’deki star kimliğini gizlemeye çalışan Dalkılıç’ın bu film projesinde yer almak için vereceği büyük çaba izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, kusursuz görünen bir dünyanın iç yüzünü gözler önüne seren ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de.