Her bölüm menajerlerin ve oyuncuların alışık olmadığımız dünyalarına konuk olduğumuz ‘Menajerimi Ara’nın pazar günü yayınlanacak olan yeni bölümüne yer aldığı projelerle beğeni toplayan Murat Dalkılıç konuk oluyor. Dizinin yeni bölümünde, müzik kariyeri için yaptıklarının ardından oyunculuğu ile de ön plana çıkmak isteyen Dalkılıç’a menajeri Kıraç (Barış Falay) tarafından reddedilemeyecek bir fırsat sunuluyor. Dünyaca ünlü Fransız bir yönetmenle çalışmak için, Kıraç’ın yaptığı planla Türkiye’deki star kimliğini gizlemeye çalışan Dalkılıç’ın bu film projesinde yer almak için vereceği büyük çaba izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.
Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, kusursuz görünen bir dünyanın iç yüzünü gözler önüne seren ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de.
'Menajerimi Ara'da Murat Dalkılıç'ın ayağına gelen büyük fırsat
Ay Yapım’ın bu sezon ilgiyle takip edilen ve keyifli hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Menajerimi Ara’nın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konuğu Murat Dalkılıç oldu. Hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken ünlü isim, ‘Menajerimi Ara’da kariyeri adına büyük önem taşıyan bir proje için kollarını sıvayacak.
03.12.2020 15:39 Dizi Galeri