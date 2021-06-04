‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Heyecanlı bir bölümün sinyallerinin verildiği tanıtımda Aydın’ın (İdeal Beran Kotan) yaptığı hata Barış’ın (Deniz Can Aktaş) başına bela açıyor. Bu beladan kurtulmak için set ekibine de yalan söylemek durumunda kalan genç oyuncunun kendisini nasıl bir durumun içine attığı merak uyandırırken Dicle (Ahsen Eroğlu) ise sevgilisinin olağan dışı hareketlerinden şüpheleniyor. Arzu (Zeynep Oymak), Çınar (Fatih Artman) ve Jülide’nin (Nazlı Senem Ünal) eski sevgili olduğundan habersiz Jülide’ye karşı olan sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çekerken Jülide ise nasıl davranması gerektiğini bilemiyor. Bununla beraber, Dicle ve Ceyda’nın (Özge Borak) gergin bakışmaları akıllarda soru işareti yaratıyor. ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünde aynı zamanda rap rüzgarı esiyor. Temsil ettiği rapçi Ozbi’yi bir reklam kampanyasına ikna etmek ilginç bir plan yapan Kıraç, Sokrat St’den Ozbi’yle sahnede kapışmasını istiyor. Sevilen rapçiler Ozbi, Sokrat St ve Tepki’yi sahnede bir arada göreceğimiz dizinin yeni bölümü herkesi ekran başına kilitleyecek.
‘MENAJERİMİ ARA’ 40. BÖLÜM 1. TANITIM:
Kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de ekranlara geliyor!
'Menajerimi Ara'da rap rüzgarı esecek!
Ay Yapım’ın Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 40. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Usta oyuncu Defne Yalnız ve başarılı oyuncular Burak Altay, Serkan Tınmaz ile Ecrin Su Çoban’ın yanı sıra ünlü rapçiler Ozbi, Sokrat St ve Tepki’nin konuk olduğu dizinin yeni bölümü seyirciye seyir zevki yüksek dakikalar sunacak.
04.06.2021 22:28 Dizi Galeri