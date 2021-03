'Menajerimi Ara'da Sedef Avcı sürprizi!

‘Menajerimi Ara’nın Pazar günü ekranlara gelecek olan yeni bölümünde seyirciyi Sedef Avcı sürprizi bekliyor. Güzel oyuncunun konuk olduğu bölümde menajeri Çınar’la kariyeri konusunda yaşadığı fikir ayrılıkları, Çınar’ı zora sokuyor. Feris’i (Canan Ergüder) temsilen Dicle, Kıraç’la (Barış Falay) aynı proje için karşı karşıya gelirken, bu savaştan kimin galip geleceği gizemini koruyor. Barış (Deniz Can Aktaş) ve Ömer (Doğaç Gözüdeli) arasındaki gerilimin etkileri devam ederken, tanıtımda Barış’ın geçirdiği sinir krizi dikkat çekiyor. Dicle’nin ismiyle menajerlik yapan Emrah’ın (Semi Sırtıkkızıl) foyası ajansa beklenmedik bir şekilde gelen oyuncu adayıyla ortaya çıkıyor. Dicle, Barış’ın annesi Ayla’ya karşı bir adım atarken Ayla’nın verdiği sert tepki karşısında bir kez daha hayal kırıklığına uğruyor.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun oyuncu kadrosunda buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!