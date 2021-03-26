'Menajerimi Ara'da Serdar Ortaç'ın ilham krizi!

‘Menajerimi Ara’nın usta oyuncu Aydan Şener ve sevilen şarkıcı Serdar Ortaç’ı ağırlayacağı 31. bölümünden yeni ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. Yeni şarkıları için ilham arayan Serdar Ortaç, Çınar’la beraber eski evini ziyaret ederken şarkılarını yazdığı eski odasının kilere dönüştüğünü görüyor. İkilinin büyük bir umutla gerçekleştirdikleri ev ziyaretinde karşı karşıya kaldıkları manzara, izleyenlere komik dakikalar yaşatacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!