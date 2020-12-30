Menajerimi Ara'da yeni bir dönem başlıyor!

‘Menajerimi Ara’nın pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde; yılbaşı partisindeki yakınlaşmalarını ajanstakilerden saklamak isteyen Dicle ve Barış, kendilerini yeni bir maceranın içinde bulurken Kıraç (Barış Falay), Serkan’ın ajansı satın aldığı haberiyle deliye dönüyor. Peride (Ayşenil Şamlıoğlu), Kıraç ve Serkan’ın arasındaki rekabetin ve Serkan’ın yeni hamlesinin kişisel bir sebepten kaynaklandığını düşünürken Kıraç’a geçmişte Serkan’a ne yaptığını soruyor. Bununla beraber, Serkan’ın ajansın yeni sahibi olmasıyla koyduğu kurallar ve koştuğu şartlar, menajerler için zorlu ve yeni bir dönemin habercisi oluyor. Yeni bölümün konuk isimlerinden Tuğba Çom Makar’ın estetik kararı ona büyük bir mağduriyet yaşatırken, Makar çözümü menajeri Çınar’ı (Fatih Artman) aramakta buluyor. Heyecanın zirveye taşınacağı bölümde Feris’in (Canan Ergüder) Dicle ve Kıraç’ın önceden tanıştığını öğrenmesi, Feris ve Dicle’yi bir kez daha karşı karşıya getiriyor.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekranlara geliyor.