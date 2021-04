'Menajerimi Ara'da yeni bir dönem başlıyor!

Öfkesine yenik düşen Taşçı’nın beklenmedik hareketi Kıraç’ı (Barış Falay) çok şaşırttı. Son anda Serkan’dan boşanmaktan vazgeçen Melisa (Çağla Demir), Feris’le (Canan Ergüder) beklenmedik bir şekilde karşı karşıya geldi. Serkan’ın (Serhat Teoman) sürpriz evlenme teklifinden sonra çok mutlu olan Feris’in mutluluğu bu karşılaşma sonucu uzun sürmedi ve acı gerçekle yüzleşti. Dizinin 34. bölümünün ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde ise Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) hayatında yeni bir dönemin başladığının sinyalleri verildi.Pazar akşamlarının sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın Ceren Taşçı’nın konuk olduğu dün akşamki bölümü izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Bir reklam filmi için İstanbul’a gelen İspanyol şef Jose (Sidney Mello), çapkınlığı ve eğlenceye olan düşkünlüğüyle dün akşamki bölüme damga vururken genç şef, Çınar (Fatih Artman) ve Emrah’ı (Semi Sırtıkkızıl) bir hayli yordu. Jose için Ego Ajans el ele verirken bütün ajans hep beraber bu güçlüğün de altından kalktı. Katıldığı deneme çekiminde yeteneğine rağmen haksızlığa uğrayıp seçilmeyen Ceren Taşçı, yaşadığı kızgınlıkla projeyi kaptırdığı rakibinin videosunu alaycı bir tavırla sosyal medyaya yükledi. Yaptığı hatanın kısa sürede farkına varan Taşçı, sektörün acımasızlığıyla bir kez daha yüzleşirken Kıraç ise oyuncusuna yeni bir tiyatro projesi sunarak, Taşçı’nın gönlünü aldı. Her şeyden habersiz Melisa’nın karşısına çıkan Feris, Melisa ve Serkan’ın boşanmadığını öğrendi ve büyük hayal kırıklığına uğradı. Feris’e ettiği evlenme teklifinin hemen ardından Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenen ve günlerce diken üstünde gezen Serkan ise ikiliyi bir arada görünce büyük şok yaşadı. Serkan’ın Feris’e bu durumu nasıl açıklayacağı merak uyandırırken, dizinin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi yeni bölüme dair heyecanı artırdı. Dicle’yi bambaşka haliyle gördüğümüz ön izleme sahnesi, Dicle’nin hayatındaki yeni başlangıçlara dair ipucu niteliği taşırken Dicle’nin merdivenlerden indiği sahne izleyenleri ‘Menajerimi Ara’nın ilk bölümüne ve Dicle’nin Ego Ajans’a ilk adım attığı anlara götürerek izleyenlere nostalji yaşattı.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu; senaryosu Sema Ergenekon ile Uğraş Güneş’in kaleminden çıkan ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!