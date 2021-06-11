'Menajerimi Ara'dan bir tanıtım daha!

Sevilen dizi ‘Menajerimi Ara’nın Beste Bereket, Dinçer Güner ve Fatih Ürek’in konuk olduğu yeni bölümü, yine renkli sahnelere sebep oluyor. Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kovulmasının ardından ajansı terk etmeye hazırlanan Kıraç, Peride ve Çınar tarafından durduruluyor. Ajansın menajerleri Ceyda’ya karşı savaş açmaya hazırlanırken Ceyda ufukta görünen savaş için hazırlıklı olduğunun sinyallerini veriyor. Dicle, Barış’ın otel açılışına gitmesini sorgularken Ceyda Barış’a borcunu kapatıp bu çileyi sonlandırmayı teklif ediyor. Ajanstaki son hamlelerinden sonra ne yapacağı kestirilemeyen Ceyda’nın Barış’tan borçlarının kapamasının karşılığında ne isteyeceği ise büyük merak konusu oluyor.Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!