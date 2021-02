'Menajerimi Ara'dan duygusal fragman

‘Menajerimi Ara’ dizisinin başarılı oyuncu Aslı Tandoğan ile sosyal medya fenomeni Başak Karahan’ın konuk olduğu 24. bölümü AB kategorisinde 5.46 izlenme oranı ve 12.64 izlenme payı ile pazar akşamının en çok izlenen ‘dizisi’ oldu. Dizi dün akşam seyirciye hem keyifli hem de duygusal anlar yaşattı. Çınar (Fatih Artman) Ego Ajans’ın karşı karşıya kaldığı tazminat davasının ardından ajansın içindeki muhbirin peşine düştü. Kıraç Dicle’ye karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için ona soyadını almasını teklif etti. Dicle’yi eski okuluna götüren Barış ise burada babasına karşı olan pişmanlığıyla yüzleşti. Dicle bu durumla başa çıkmakta zorlanan Barış’ı teselli ederken Barış’ın her şeye rağmen Dicle’yi mutlu edebilmek için yaptığı jestler izleyenlere romantik anlar yaşattı. Feris hamilelik haberinin şaşkınlığını üzerinden atamadan Serkan’ın evli olduğu gerçeğini öğrendi. Dizinin ardından 25. bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi ise yeni bölüm için merak uyandırdı. Serkan, Feris’i evliliğinin kağıt üzerinde olduğuna ikna etmeye çalışırken Feris yaşadığı hayal kırıklığını anlatarak Serkan’a ondan vazgeçtiğini söylüyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!