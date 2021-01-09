Menajerimi Ara'dan İrem Derici'li tanıtım!

Seyirciyi göz yaşlarına boğan final sahnesiyle çok konuşulan ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden bir tanıtım yayınlandı. Dicle’nin babası olduğunu itiraf eden Kıraç zor zamanlar geçirirken Kıraç’ın bu dönemdeki en büyük destekçisi Dicle oluyor. Kıraç’ı kendi evinde kalmaya ikna eden Dicle’nin babasının üzerine titrediği ve ona kendisini iyi hissettirmek için elinden geleni yaptığı anlar izleyicilerin kalbine dokunurken bu anlara İrem Derici’nin yeni yılda çıkardığı ‘Vazgeçtim İnan’ şarkısı eşlik ediyor. Dizide daha önce konuk olarak yer alan İrem Derici’nin yeni şarkısının sözleri Sagopa Kajmer, düzenlemesi ise Murat Joker imzası taşıyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de.