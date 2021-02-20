Pazar akşamlarının sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’da bu hafta izleyiciyi heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Sevgililer Günü partisinde fotoğraflarının ekrana yansıtılmasıyla ilişkileri ortaya çıkan Dicle ve Barış’ın içine düştükleri zorlu durumların ipuçları verilirken Feris’in Serkan’ın hamilelik durumunu öğrenmesi karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Dicle’nin karlar altında döktüğü gözyaşları karşısında Feris’in ona karşı olan sözleri izleyicileri derinden etkileyecek.
Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!
26. Bölüm tanıtım
'Menajerimi Ara'dan merak uyandıran tanıtım!
Sezonun beğeniyle takip edilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın Pazar akşamı yayınlanacak 26.bölümünden tanıtım yayınlandı. Tanıtıma Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) Barış’la (Deniz Can Aktaş) birlikte içine düştükleri durum karşısında döktüğü gözyaşları ile Feris’in (Canan Ergüder) Serkan’ın (Serhat Teoman) hamilelik durumunu öğrendiğindeki çaresizliği damga vuruyor.
20.02.2021 21:52 Dizi Galeri