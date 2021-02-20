'Menajerimi Ara'dan merak uyandıran tanıtım!

Pazar akşamlarının sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’da bu hafta izleyiciyi heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Sevgililer Günü partisinde fotoğraflarının ekrana yansıtılmasıyla ilişkileri ortaya çıkan Dicle ve Barış’ın içine düştükleri zorlu durumların ipuçları verilirken Feris’in Serkan’ın hamilelik durumunu öğrenmesi karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Dicle’nin karlar altında döktüğü gözyaşları karşısında Feris’in ona karşı olan sözleri izleyicileri derinden etkileyecek.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!