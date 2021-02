'Menajerimi Ara'dan romantik tanıtım

Dram, komedi ve aşkı içinde barındırdığı hikayesiyle seyircinin beğenisini kazanan Star TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 14 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak 25.bölümünden izleyenlerin içini ısıtacak, romantik aşk dolu yeni bir tanıtım yayınlandı. Sevgililer Günü’nde Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış’ın (Deniz Can Aktaş) birbirlerine hazırladıkları sürprizlerin ipucunu veren tanıtım yeni bölümün heyecanını arttırıyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!