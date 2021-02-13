Dram, komedi ve aşkı içinde barındırdığı hikayesiyle seyircinin beğenisini kazanan Star TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 14 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak 25.bölümünden izleyenlerin içini ısıtacak, romantik aşk dolu yeni bir tanıtım yayınlandı. Sevgililer Günü’nde Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış’ın (Deniz Can Aktaş) birbirlerine hazırladıkları sürprizlerin ipucunu veren tanıtım yeni bölümün heyecanını arttırıyor.
25. BÖLÜM 2.TANITIM SAHNESİ:
Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!
'Menajerimi Ara'dan romantik tanıtım
Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yayınlanacak 25.bölümünden romantik yeni tanıtım yayınlandı.
13.02.2021 15:41 Dizi Galeri