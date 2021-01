'Menajerimi Ara'dan Serdar Ortaç'lı yeni tanıtım!

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’ dizisinin 23. bölümü yıldızlar geçidine dönüşüyor. Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ece Dizdar ile Oral Özer’ın konuk olduğu bölüm seyirciye keyifli bir akşam yaşatacak. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda; Çınar’ın (Fatih Artman) Serdar Ortaç’la konuşması izleyenlerde tebessüm yaratırken Ece Dizdar sette yönetmenle gerginlik yaşıyor. Barış’ın (Deniz Can Aktaş) peşindeki gizemli kişi serbest bırakıldıktan sonra gizlice Dicle’nin evine girerek ona zarar vermeye çalışırken bu durumdan Dicle’yi Barış kurtarıyor. Dicle’nin yaşadıklarının ardından Beren’in de (Yaprak Medine) fanından şikayetçi olması ikili arasındaki buzları bir nebze olsun eritirken, Gülben Ergen’in Feris’e hamile olabileceğini söylemesinin ardından Feris test yapıyor. Bu sırada Ego Ajans’ta da işler yine karışıyor. Serkan’ın (Serhat Teoaman) ekibe verdiği haberle menajerleri zorlu bir haftanın beklediğinin sinyalleri veriliyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!