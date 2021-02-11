'Menajerimi Ara'dan Serdar Ortaç'lı yeni tanıtım!

'Menajerimi Ara’nın 14 Şubat Pazar günü ekranlara gelecek olan yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde Dicle ve Barış, ilk kez beraber Sevgililer Günü geçirecek olmanın heyecanını yaşarken, ikili birbirlerini romantik sürprizleriyle şaşırtıyor. Jülide’yle arası bozulan Çınar (Fatih Artman), menajerliğini yaptığı ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’la dertleşirken, Feris (Canan Ergüder) ve Serkan (Serhat Teoman) cephesinde ise yaşanan hayal kırıklıklarının etkileri devam ediyor. Beren’in (Yaprak Medine) gerçek niyetinden habersiz olan Peride (Ayşenil Şamlıoğlu), Sevgililer Günü için onun parti planına ortak oluyor. Ajansın bekar olmayan ikilisi Dicle ve Barış ise bu özel günde de ilişkilerini saklamak için çaba gösteriyorlar. Serdar Ortaç’ın ‘Dansöz’ şarkısına dansözlerin eşlik ettiği partide Dicle ve Barış’ın öpüştükleri fotoğrafın barkovizyona yansıtılması bomba etkisi yaratıyor.Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başarılı ismin bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de!