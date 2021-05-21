'Menajerimi Ara'dan sürprizlerle dolu yeni tanıtım

Yakında Star TV ekranlarında başlayacak ve romantik hikayesiyle seyircinin kalbini ısıtacak Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Ada Masalı’nın başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, diziden önce ilk kez ‘Menajerimi Ara’ için beraber kamera karşısına geçiyor. Aynı zamanda başarılı oyuncular Beyti Engin ve Erdem Akakçe de ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümüne konuk olan isimler arasında yer alıyor.‘Menajerimi Ara’nın 38. bölümünden yeni tanıtım paylaşıldı. Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Beyti Engin ve Erdem Akakçe’nin konuk olduğu dizinin yeni bölümünde Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’nın yönetmeni Ego Ajans’a görüşmeye geliyor. Dizinin başrolü için düşünülen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, menajerleri Kıraç (Barış Falay) ve Çınar (Fatih Artman) tarafından uzun uğraşlar sonucu projeye ikna edilmeye çalışılıyor. Turan ve Navruz’un hem ‘Menajerimi Ara’da hem de gerçek hayatta Star TV ekranlarında başlayacak olan ‘Ada Masalı’ dizisi için bir araya gelmeleri izleyenlerin yüzünde tatlı bir tebessüm bırakacak. Bununla beraber, La casa de papel projesi için Alper’in peşini bırakmayan Dicle, Alper’le görüşerek onu Ego Ajans’ın oyuncusu olarak projeye ikna etmek için elinden geleni yapıyor. Tuğrul’dan (Caner Erdem) Dicle’nin ondan habersiz Alper’le görüştüğünü öğrenen Ceyda ise deliye dönüyor. Ceyda’nın Dicle’nin bu hamlesine karşı nasıl bir tavır alacağı merak uyandırırken ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü izleyenlere keyifli dakikalar vadediyor.Kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyici karşısına çıkıyor!