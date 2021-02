'Menajerimi Ara'dan yeni ön izleme...

Ay Yapım’ın ilgiyle takip edilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın İrem Derici ve Kalben’in konuk olduğu 26. bölümü dün akşam heyecanı, gerilimi ve eğlenceyi bir arada yaşattı. Dicle ve Barış’ın ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Dicle ne yapacağını bilemezken Ömer’in (Doğaç Gözüdeli) Dicle ile ilgili çirkin imalarda bulunması Barış’ı çileden çıkardı. Dicle tüm olanlar karşısında göz yaşlarını tutamazken, Feris (Canan Ergüder) Dicle’yi teselli ederek işinin başına dönmesi için onu cesaretlendirdi. Feris’in hamile olduğunu öğrenen Serkan (Serhat Teoman) Feris’le konuşmaya çalışsa da Feris Serkan’ın bu konu hakkında konuşmasına izin vermedi. Ajanstaki muhbirin kim olduğu hala ortaya çıkmamışken, Çınar Gökçe Bahadır’ın iki sette birden olması sebebiyle açılan tazminat davasının arkasındaki kişinin Kıraç’ın ajandasında bulduğu not üzerine Kıraç olmasından şüphelenmeye başladı. Dizinin hemen ardından 27. bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Çınar bu şüphesini açıkça dile getiriyor. Çınar Kıraç’ın kendisini ve Ego Ajans’ı, Serkan’a olan nefreti yüzünden satmakla suçlarken, Kıraç bu duruma şiddetle karşı çıkıyor. Feris ise ikilinin arasına girerek hep birlikte bunu kimin yaptığını bulmayı teklif ediyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!