Menajerimi Ara'dan yeni tanıtım geldi!

Menajerimi Ara’nın Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı’nın konuk olacağı yeni bölümünden tanıtım seyirciyle buluştu. Ceyda, üç menajerin ajansla bağını kesmek için farklı yollar ararken Kıraç, Ego Ajans’ı onlardan alamayacağını bir kez daha Ceyda’ya hatırlatıyor. Rusya’nın en büyük mücevher markasının Türkiye’de düzenlenecek tanıtım gecesinde Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı’nın yer alması isteniyor. Süper Ego bu isimler için ikna çalışmalarına başlıyor. Gecede Yasemin Allen’a Barış’ın eşlik edilmesi istenirken Barış, o gece için hazırlanacak tanıtım videosunun yönetmeninin Dicle olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşıyor. Bu durum Dicle ve Barış’ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!