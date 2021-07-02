Menajerimi Ara’nın Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı’nın konuk olacağı yeni bölümünden tanıtım seyirciyle buluştu. Ceyda, üç menajerin ajansla bağını kesmek için farklı yollar ararken Kıraç, Ego Ajans’ı onlardan alamayacağını bir kez daha Ceyda’ya hatırlatıyor. Rusya’nın en büyük mücevher markasının Türkiye’de düzenlenecek tanıtım gecesinde Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı’nın yer alması isteniyor. Süper Ego bu isimler için ikna çalışmalarına başlıyor. Gecede Yasemin Allen’a Barış’ın eşlik edilmesi istenirken Barış, o gece için hazırlanacak tanıtım videosunun yönetmeninin Dicle olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşıyor. Bu durum Dicle ve Barış’ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor.
44. BÖLÜM 1. TANITIM:
Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!
Menajerimi Ara'dan yeni tanıtım geldi!
Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın 44. bölümünden yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı’nın konuk olduğu bölümde Ceyda (Özge Borak); Kıraç (Barış Falay), Çınar (Fatih Artman) ve Peride’den (Ayşenil Şamlıoğlu) kurtulmak için yeni bir hamle yapıyor. Süper Ego, Rusya’nın en büyük mücevher markası tarafından Türkiye’deki tanıtım gecesinde yer alması istenen isimleri ikna etmek için kolları sıvıyor. Gece için hazırlanan tanıtım videosunun yönetmeni Dicle (Ahsen Eroğlu) olurken gecede Barış’ı (Deniz Can Aktaş) nelerin beklediği ise merak konusu haline geliyor.
02.07.2021 18:38 Dizi Galeri