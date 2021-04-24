'Menajerimi Ara'dan yeni tanıtım yayınlandı!

‘Menajerimi Ara’nın Pazar günü seyirciyle buluşacak olan yeni bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek. Yeni bir dönemin başlayacağı Ego Ajans’ta seyirciyi temposu yüksek bir bölüm bekliyor. Ceyda’nın (Özge Borak) yaptığı sert uyarıların ardından işine sıkıca sarılan Ego Ajans menajerlerinin yeni proje arayışları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Barış’ın yeni projesindeki partneri olmak için deneme çekimine giren İrem, performansıyla herkesi etkilerken bu durumun aksine Barış, onunla çalışmayı reddeder. Barış’ın bu tavırlarından şüphelenen Dicle, genç oyuncunun inadına anlam veremezken, tanıtımda Barış ve İrem’in eski sevgili olduğunu gördüğümüz anlar yeni bölüme dair merakı artırıyor. Çınar, Arzu’ya verdiği bir tavsiye sonucu kendisini beklenmedik bir maceranın içinde buluyor. Sevilen dizinin yeni bölümüne yine birbirinden başarılı oyuncular konuk oluyor. Yeni bölümde Dicle’ye zorlu anlar yaşatacak olan Zeynep Köse ve sette genç bir oyuncuyla yaşadığı sıkıntı sonucu kendisini karavana kapatan Kemal Başar’ın yanı sıra yer aldığı birçok projeyle beğenileri toplayan Devin Özgür Çınar da konuk oluyor. Son olarak yer aldığı ’10 Bin Adım’ projesiyle çok konuşulan Devin Özgür Çınar, dizide uzun bir aradan sonra bir araya geldiği menajeri Kıraç’ı (Barış Falay) görünüşü ve yaptıklarıyla şoka uğratırken Kıraç kendisini sıkı bir spor kampına sokuyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı 20.00’de Star TV ekranlarında!