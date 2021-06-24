Pazar akşamlarının sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’dan yeni tanıtım yayınlandı. Nursel Köse ve Mehmet Esen’in sürpriz konukları arasında yer aldığı dizinin yeni bölümü yine izleyenlere eğlenceli bir bölüm vadediyor. Tanıtımda Dicle ve Barış arasındaki gerginliğin devam ettiği dikkat çekerken Dicle Ego Ajans’a alınmıyor. Bu duruma çok sinirlenen Kıraç, Dicle’nin yanında dururken tanıtımda Kıraç ve Dicle’nin samimi baba-kız anları kalpleri ısıtıyor. Mehmet Esen ve Peride’nin (Ayşenil Şamlıoğlu) karşılaşması ikilinin geçmişine dair soru işareti yaratırken Nursel Köse’nin yaşadığı kriz yeni bölüme dair merak uyandırıyor.Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de!